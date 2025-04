«Kaulitz & Kaulitz»: Zweite Staffel startet am 17. Juni

Einblicke ins Tokio–Hotel–Tourleben

«The Party Must Go On – auch, wenn im Paradies mal dunkle Wolken aufziehen», heisst es in der Pressemitteilung. Zum Inhalt wird allerdings noch nicht ganz so viel verraten. Doch immerhin: «Die beliebtesten Zwillinge Deutschlands lassen in ‹Kaulitz & Kaulitz› wieder tief blicken. Von Liebeskummer, Wasserschaden und Tourbus–Tristesse – Bill und Tom reisen in der zweiten Staffel mit ihrer Band Tokio Hotel um die Welt und geben Einblicke ins Tourleben.» Versprochen werden «Glücksmomente, Tränen, Pannen und Lampenfieber» ab 17. Juni «exklusiv und weltweit auf Netflix».