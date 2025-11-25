Kaum eine verdient mehr: Diese Rollen machten Scarlett Johansson reich

Jetzt soll Scarlett Johansson (41) auch noch das «Exorzist»–Franchise retten. Spätestens seit ihrer Hauptrolle in «Jurassic World: Die Wiedergeburt» ist sie die neue Blockbuster–Königin Hollywoods. Kein Filmstar spülte in seiner Karriere mehr Geld in die Kassen der Studios. Die Filme, in denen Johansson mitspielte, setzten laut dem Portal «The Numbers» rund 14 Milliarden US–Dollar um. Das schaffte keine andere Schauspielerin und auch kein männlicher Kollege. Nicht schlecht für eine Darstellerin, die zunächst vor allem in Indie– oder Arthaus–Filmen mitspielte – und dies immer noch tut.