Kaum Unterstützung für Donald: Warum geht Ivanka Trump auf Abstand?

Nur selten zeigt sich Ivanka Trump noch an der Seite ihres Vaters – wie vor einigen Monaten bei einer Kampfsportveranstaltung der UFC in Miami im Mai oder bei der offiziellen Verkündung dessen Präsidentschaftskandidatur im Juni 2024. Dabei war die studierte Ökonomin einst die engste Vertraute des Ex–Präsidenten – und wich ihm quasi nicht von der Seite. Als seine offizielle Beraterin sass sie bei wichtigen politischen Gesprächen mit am Tisch, vertrat die USA bei internationalen Gipfeltreffen und galt als moderierende Stimme im Weissen Haus. Doch nach der verlorenen Wahl 2020 und dem Sturm aufs Kapitol am 6. Januar 2021 ging sie zunehmend auf Distanz.