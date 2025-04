Kaum wiederzuerkennen: So sah Frauke Ludowig vor 35 Jahren aus

In einem roten Blazer, mit für diese Zeit top modernen, üppigen Schulterpolstern, und standesgemässer Fönwelle kündigte die damals 26–jährige Ludowig in dem kurzen Ausschnitt die neue Sendung aus einem Studio in Essen an. «Nachdem ich schon ein paar Jahre als Radiomoderatorin arbeiten durfte, bekam ich hier die grossartige Chance, auch im Fernsehen meine ersten Schritte zu machen», schreibt Ludowig jetzt zu ihrem ersten Auftritt. Es sei damals eine «aufregende Zeit» gewesen.