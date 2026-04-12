Kaum zu erkennen: Teyana Taylor zeigt sich futuristisch

Die preisgekrönte «One Battle After Another»–Schauspielerin Teyana Taylor (35) hat nach der Award–Season ihre edlen Abendroben gegen einen futuristischen Hingucker–Look getauscht. Am Samstagabend war sie beim Revolve Festival im Coachella–Tal kaum zu erkennen.
Sci–Fi–Vibes in der Wüste
Taylor erschien mit einer extravaganten Sonnenbrille, deren Bügel als Chrom–Augenbrauen dienten. Dazu trug sie an ihre Unterlippe geklemmten Schmuck, der bis unter das Kinn reichte, und auffällige silberne Ohrringe. Nicht nur die Accessoires erweckten Assoziationen an Sci–Fi, auch ihr Outfit kam mit einem Body sowie einem darüberliegenden ärmellosen, grauen Netzkleid aus tropfenförmigen Fransenperlen futuristisch daher. Ihren auffälligen Look rundete sie mit silbernen Riemchen–Sandalen und einem glamourösen Make–up ab.
Das diesjährige Revolve Festival, das zeitgleich mit dem Coachella–Festival in der Wüste von Indio stattfindet, wurde von Don Toliver und dem Musikproduzenten Mustard angeführt. Auch Kehlani, Baby J, Chase B und Kitty Cash sorgten für den musikalischen Vibe. Weitere Stars wie Karruche Tran feierten mit.
Heidi Klum feiert in schwarzer Perücke
Noch mehr Promis zieht das Coachella–Festival traditionell an. Heidi Klum lieferte dort am Eröffnungswochenende gleich zwei aufsehenerregende Stylings des Schweizer Labels Maison Blanche. Unter den bewundernden Blicken des Designers Yannik Zamboni (39) feierte sie erst in einem weissen Cut–out–Look mit engem Body und weiter Hose, am zweiten Tag fiel sie in einem weissen Kleidchen zu Spitzenbody und Cowboystiefeln vor allem durch eine schwarze Langhaarperücke und verspiegelter XXL–Sonnenbrille auf.
Auch etliche deutsche Influencerinnen und Realitystars sind zum Musikevent in die USA gereist – unter anderem Vanessa «Nessi» Borck, Vanessa Tamkan, Kisu und Maren Wolf. Ex–Dschungelcamperin Samira Yavuz bewunderte die Bühnenshow von Sabrina Carpenter, erlitt dann aber in der Menge einen Kreislaufzusammenbruch. «Es war so eng, so viele Menschen, der Bass kontrolliert den Herzschlag und von jetzt auf gleich hat sich mein Kreislauf komplett verabschiedet», schilderte sie ihren Followern in einer Instagram–Story. Danach habe sie sich aber zum Glück «ganz schnell» wieder erholt. Aber es bedeute, dass sie sich den Auftritt von Justin Bieber am zweiten Tag «nicht in der Menge» werde geben können.