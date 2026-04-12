Kaum zu erkennen: Teyana Taylor zeigt sich futuristisch

Auch etliche deutsche Influencerinnen und Realitystars sind zum Musikevent in die USA gereist – unter anderem Vanessa «Nessi» Borck, Vanessa Tamkan, Kisu und Maren Wolf. Ex–Dschungelcamperin Samira Yavuz bewunderte die Bühnenshow von Sabrina Carpenter, erlitt dann aber in der Menge einen Kreislaufzusammenbruch. «Es war so eng, so viele Menschen, der Bass kontrolliert den Herzschlag und von jetzt auf gleich hat sich mein Kreislauf komplett verabschiedet», schilderte sie ihren Followern in einer Instagram–Story. Danach habe sie sich aber zum Glück «ganz schnell» wieder erholt. Aber es bedeute, dass sie sich den Auftritt von Justin Bieber am zweiten Tag «nicht in der Menge» werde geben können.