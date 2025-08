Kaution abgelehnt: Sean «Diddy» Combs bleibt in Haft

Sean «Diddy» Combs (55) wird weiterhin hinter Gittern bleiben. Der zuständige Richter in New York wies am vergangenen Montag den erneuten Antrag auf Freilassung des ehemaligen Hip–Hop–Moguls zurück. Der 55–Jährige war im vergangenen Monat in zwei Anklagepunkten wegen Prostitution schuldig gesprochen worden – von den ursprünglich schwerwiegenderen Vorwürfen des Sexhandels und der Erpressung wurde er jedoch freigesprochen.