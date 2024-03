Kaution gezahlt: Fussballstar Dani Alves darf Gefängnis verlassen

Das Gericht sah es im Februar als erwiesen an, dass Dani Alves im Jahr 2022 in einem Nachtclub in Barcelona eine damals 23–jährige Frau vergewaltigt hat. Im Prozess behauptete der ehemalige Spieler des FC Barcelona, dass der Sex einvernehmlich gewesen sei. 2022 hatte Alves noch behauptet, die Frau nicht zu kennen. Später hiess es, er habe diesbezüglich gelogen, um seine Ehe nicht zu gefährden.