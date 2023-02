Kaya Yanar verliert durch Erdbeben acht Familienmitglieder

Ein Erdbeben der Stärke 7,8 hat in der Türkei und in Syrien Tausende Menschenleben gefordert und immense Schäden verursacht. Dem türkischstämmigen Komiker Kaya Yanar (49) geht die Katastrophe besonders nahe. Er habe in seiner Grossfamilie acht Todesfälle, darunter drei Teenager, schreibt er in einem emotionalen Statement auf Facebook.