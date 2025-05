Keanu Reeves: Auf eigenem Bike zu «John Wick»-Doku

Diese unwahrscheinliche Erfolgsgeschichte beleuchtet der Dokumentarfilm «Wick Is Pain». Fortgesetzt wird die «John Wick»–Saga am 5. Juni in deutschen Kinos mit «From The World Of John Wick: Ballerina». Die Oscar–nominierte Ana de Armas (37) spielt darin die Hauptrolle. Auch Keanu Reeves hat in dem Film einen kürzeren Auftritt als Profikiller.