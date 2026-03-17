Keanu Reeves auf Entschuldigungstour: Erster Trailer zu «Outcome»

Reef Hawks Anwalt und Krisenmanager Ira Slitz hat eine Idee: Der Superstar soll alle Menschen aufsuchen, die er in der Vergangenheit hätte verletzten können. Auf diese Weise könnte er dem Erpresser auf die Schliche kommen. Zusammen mit seinen besten Freunden Kyle und Xander macht sich Hawk auf den Weg. Laut Trailer gibt es viele Menschen, die ihn hassen, darunter seine eigene Mutter.