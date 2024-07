Keanu Reeves besucht mit Alexandra Grant den Sachsenring

«Ich liebe es, Motorrad zu fahren», sagte Reeves 2015 dem US–TV–Format «CBS News Sunday Morning». «Die Freiheit, die es mit sich bringt, hat etwas. [...] Ich liebe, wie sie aussehen, wie sie riechen, wie sie sich anfühlen.» In der US–Show «Live with Kelly and Mark» erzählte Reeves im vergangenen Jahr, dass er in seinen Zwanzigern zum Motorrad gefunden habe. «Ich bin nicht mit Motorrädern aufgewachsen», erklärte er. Zwar habe er stets Motorradfahren wollen, aber erst im Alter von 22 Jahren, während eines Drehs in Deutschland, sei es zum ersten Mal dazu gekommen. Er habe damals eine «junge Dame» gefragt, ob sie es ihm beibringen könne und begonnen, auf dem Gelände herumzufahren. Zu Hause in Los Angeles kaufte er sich dann seine erste eigene Maschine. 2011 wurde er zum Mitgründer der Arch Motorcycle Company.