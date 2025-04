Keanu Reeves: Broadway-Debüt im September

Gemeinsam spielten Reeves und Winter bereits die Hauptrollen in den teils absurden «Bill & Ted»–Komödien. «Bill & Teds verrückte Reise durch die Zeit» ist 1989 erschienen, im Nachfolger ging es 1991 auf «Bill & Teds verrückte Reise in die Zukunft» und 2020 wurde «Bill & Ted retten das Universum» veröffentlicht. Dass das Duo in «Warten auf Godot» auftreten soll, wurde erstmals im August 2024 bekannt.