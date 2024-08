Keanu Reeves erobert mit seinem «Bill & Ted»-Kollegen den Broadway

In den absurden «Bill & Ted»–Komödien haben die Hollywoodstars Keanu Reeves (59) und Alex Winter (59) bereits viele gemeinsame Abenteuer erlebt. Nun erobern die beiden Schauspieler und enge Freunde zusammen auch den Broadway. Die beiden werden im Herbst 2025 in New York in einer Produktion des Theaterstücks «Warten auf Godot» von Samuel Beckett (1906–1989) zu sehen sein.