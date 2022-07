Keanu Reeves: Flughafen-Gespräch mit Fan sorgt für Begeisterung

Reeves ist immer wieder Teil von Internet-Hypes. So wurde zum Beispiel sein kurzer Cameo-Auftritt in dem Netflix-Film «Always Be My Maybe» zu einem riesigen Netzerfolg. Auch eine Rede aus dem Jahr 2019 bei der Computerspielmesse E3 ging viral. Ein Besucher rief Reeves damals zu: «Du bist atemberaubend!» Worauf Reeves antwortete: «Du bist atemberaubend, ihr alle seid atemberaubend!»