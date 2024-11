Keanu Reeves musste sich wegen «John Wick» übergeben

Ein Geschenk, ein Tanz und die Übelkeit

Bei einer Podiumsdiskussion, an der laut eines Berichts von «People» am Wochenende neben Reeves unter anderem auch dessen Co–Star Ian McShane (82) und Co–Regisseur Chad Stahelski (56) teilnahmen, wurde der Schauspieler gefragt, wie anstrengend der Dreh körperlich war. Der heute 60–Jährige habe von der Erfahrung als «Geschenk» gesprochen. Er habe mit vielen talentierten Schauspielerinnen und Schauspielern sowie Stuntleuten zusammengearbeitet, die das Ganze zu einer Art Tanz gemacht hätten. Dieser war aber offenbar sehr herausfordernd: «Es gibt also ein paar Momente, in denen man sich übergeben muss oder sich erbricht oder was auch immer, aber genau das macht es gut!»