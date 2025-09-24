Keanu Reeves: Seine Sprecherin dementiert sämtliche Hochzeitsgerüchte

Aus Arbeit wurde Liebe

Reeves und Grant haben sich 2009 auf einer Dinner–Party kennengelernt. Zu Beginn arbeiteten sie gemeinsam an zwei Kunstbüchern. Erst mit der Zeit entwickelte sich eine Beziehung zwischen den beiden. Im Juni 2019 zeigten sie sich zum ersten Mal öffentlich auf einer Fashion–Show in Malibu. Einige Monate später besuchten sie gemeinsam die LACMA Art + Film Gala und erregten zum ersten Mal das Aufsehen der Öffentlichkeit.