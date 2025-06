Keanu Reeves und Alexandra Grant turteln bei Motorrad-Event in Italien

2019 feierten sie Rote–Teppich–Premiere als Paar

Reeves und Grant sind seit 2019 offiziell zusammen. Sie kennen sich aber schon wesentlich länger. So sollen sie sich 2009 bei einer Dinnerparty begegnet sein. Danach arbeiteten sie an zwei Kunstbüchern zusammen. Seitdem haben sie sich hin und wieder gemeinsam auf dem roten Teppich gezeigt, viele Details aus ihrem Privatleben gibt es jedoch nicht. Es wäre daher nicht verwunderlich, wenn sie ihren Beziehungsstatus nicht an die grosse Glocke hängen.