Keanu Reeves und Alexandra Grant: Verliebter Pärchenauftritt

Hollywoodstar Keanu Reeves (59) und seine langjährige Freundin, die bildende Künstlerin Alexandra Grant (54), stahlen allen anderen bei MOCA Gala im The Geffen Contemporary Museum in Los Angeles die Show. Verliebt, geduldig und freundlich posierte das Paar am Samstagabend für die Fotografen. Sogar ein zärtliches Küsschen in der Lobby des Museums ist auf den Bildern zu sehen, wie unter anderem «Mail Online» zeigt.