Keanu Reeves und Cameron Diaz: Neuer Dark-Comedy-Film startet im April

Jonah Hill schreibt, produziert, spielt und führt Regie

Jonah Hill steht in «Outcome» nicht nur vor der Kamera und produziert, sondern führte auch Regie und schrieb gemeinsam mit Ezra Woods das Drehbuch. Es ist sein drittes Regieprojekt nach dem Coming–of–Age–Film «Mid90s» (2018) und der Dokumentation «Stutz» (2022). Sein neuer Film sei «eine Metapher für das, was wir alle durchmachen, wenn wir in sozialen Medien leben. Social Media hat uns besessen davon gemacht, was Menschen von uns denken, die uns gar nicht kennen – statt uns darum zu kümmern, was die Menschen denken, die uns am besten kennen», erklärte Hill laut «The Hollywood Reporter» bei der Veranstaltung.