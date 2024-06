Keanu Reeves und Co.: Die höchsten Gagen der Schauspielstars

Tom Hanks: 60 Millionen US–Dollar für «Forrest Gump»

Ein unvergessener Filmklassiker: Der schwer in ein einzelnes Genre einzuordnende «Forrest Gump» von «Zurück in die Zukunft»–Regisseur Robert Zemeckis (72) spielte im Jahr 1994 an den weltweiten Kinokassen die gerade für damalige Zeiten unfassbar anmutende Summe von knapp 680 Millionen US–Dollar ein.