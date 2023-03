Keanu Reeves wollte schon immer mal Wolverine spielen

Was wohl der australische Schauspieler Hugh Jackman (54) dazu sagt? Er schlüpfte erstmals im Jahr 2000 für den Film «X-Men» in die Rolle der Marvel-Comicfigur Wolverine. Es folgten acht weitere Superhelden-Streifen. Das letzte Mal, dass die Fans Jackman als Wolverine sahen, war 2017 in «Logan - The Wolverine». Und der Schauspieler wird seine Rolle im kommenden Film «Deadpool 3» mit Ryan Reynolds (46) in der Titelrolle unter der Regie von Shawn Levy (54) wieder aufnehmen. Vergangenes Jahr verriet Reynolds, dass «Deadpool 3» im September 2024 in den Kinos anlaufen wird.