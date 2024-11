Keep smiling: Angst vorm Zahnarzt verstehen und loswerden

Was denken Sie, sind die häufigsten Gründe für die Angst vor dem Zahnarzt?

Dr. Julia Thome: Für die Angst vorm Zahnarzt gibt es unterschiedliche Gründe. Eine wesentliche Rolle dürften traumatische Erfahrungen in der Kindheit spielen. Hinzu kommen das Gefühl von Kontrollverlust sowie die Furcht vor den Schmerzen. Werden Spritzen gesetzt, Nerven betäubt oder in den Zähnen gebohrt, so löst dies bei vielen Menschen Ängste aus. Doch vielfach basieren diese Erfahrungen auf der gängigen Praxis früherer Zeiten, in denen das Verhältnis zwischen Zahnarzt und Patient weniger locker war: Der «Dentist» entschied darüber, ob betäubt wurde oder nicht, und wie lange der Patient Schmerzen auszuhalten hatte. Heute stehen glücklicherweise das partnerschaftliche Vorgehen und weitaus patientenfreundlichere Methoden im Mittelpunkt der Behandlung. Ein Beispiel dafür ist die Karies–Infiltration. Statt zum Bohrer zu greifen, trägt der Zahnarzt bzw. die Zahnärztin mit Hilfe dünner Folien ein farbloses Kunststoff–Gel auf die betreffende Stelle auf. Dieses dringt in die Karies ein, füllt die poröse Schmelzschicht von innen auf (= infiltrieren) und versiegelt den Zahn. Der Effekt: Schädliche Säuren können somit nicht mehr eindringen. Zudem muss keine gesunde Zahnsubstanz vernichtet werden wie beim Bohren.