Kehrt bei den Pochers endlich Ruhe ein?

Nur das Beste wünscht sich auch Sandy Meyer–Wölden. «Ich bin auf keiner Seite und neutral wie die Schweiz. Wenn überhaupt, bin ich im Team Ruhe. Es muss Ruhe einkehren.» Sie erinnerte daran, dass sie schliesslich eine Patchworkfamilie seien. Und im Sinne der Kinder hoffe sie, dass es nun anders werde. Dem pflichtete Oliver Pocher bei, obwohl er auch erklärte, die «Kinderkacke» nicht mehr hören zu können. Er sei aber auch froh, dass er am 29. Januar in Münster erstmal den letzten Auftritt mit dem «Liebeskasper» habe und es dann «ein bisschen ruhiger» werde. Man müsse den «Stecker ein bisschen rausziehen». Im Februar kehre auf jeden Fall etwas Ruhe ein, da er nicht so viele Termine habe und nächste Woche zu seiner Ex–Frau nach Miami fliege. Meyer–Wölden kündigte an, sich dann gut um ihn zu kümmern: «Du wirst gesund bekocht, wir machen ein bisschen Sport und du kannst mal ausschlafen. Denn ich glaube, du hast Schlafbedarf.»