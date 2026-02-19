Keilabsätze im Trend: So lassen sich die Modelle kombinieren

Die Renaissance der Keilabsätze ist nicht mehr abzustreiten. Bei Fashion Weeks, beim Scrollen durch Social Media und auf der Strasse wird deutlich: Wedges sind zurück. Doch seit ihrem Hype in den 2000er–Jahren hat sich die Mode stark verändert – und damit auch die Styling–Optionen. Jenna Ortega (23) trug kürzlich ein Paar Wedge–Heels zu einer beigen Kombination von Mugler, die High Fashion mit Business verband. Das wäre damals kaum denkbar gewesen. Jeans–Hotpants und Leggings gehörten stets zum Look. Heute zeigen sich die Schuhe deutlich vielseitiger: Sie ergänzen sowohl Streetwear–Styles als auch elegante Outfits.
Wedge Boots sind der Hingucker im Winter
Gemusterte Keilabsatz–Stiefel sind die perfekte Wahl im Winter, um aus der Masse herauszustechen. Ob abstraktes Design, florales Muster oder Animal–Print: Sie verleihen dem eigenen Look eine persönliche Note. Für einen stilvollen Auftritt sollten dazu neutrale Teile gewählt werden. Ein dunkelbrauner Trenchcoat, ein schwarzes Kleid und Lederhandschuhe wirken cool und lassen die Schuhe hervorstechen.
Keilsandaletten cool oder verträumt kombinieren
Wer sich ganz der Nostalgie hingeben will, schlüpft in Keilsandaletten im Flechtdesign. Anders als damals sind Skinny Jeans, Leggings oder weite Strandkleider mit Blütenprint aber tabu. Stattdessen kombiniert man sie im Boho Chic mit weissen Spitzenröcken, weiten Tops und langen Ketten oder wagt einen Stilbruch mit Lederjacke und Smokey Eyes. Mit dunklen Wide–Leg–Jeans und einer weissen Button–Down–Bluse ist man dagegen für Meetings gerüstet.
Wedge–Sneakers
Keilabsätze haben neben den 2000er– auch die 2010er–Jahre geprägt. Das prominenteste Beispiel sind Wedge–Sneaker, die Isabel Marant bekannt machte. Auch sie feiern ihr Comeback. Streetstyle–Fans tragen sie zu Track Pants oder Jogginghosen, Hoodies oder weiten Sweatshirts und Beanies.