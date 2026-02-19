Keilabsätze im Trend: So lassen sich die Modelle kombinieren

Die Renaissance der Keilabsätze ist nicht mehr abzustreiten. Bei Fashion Weeks, beim Scrollen durch Social Media und auf der Strasse wird deutlich: Wedges sind zurück. Doch seit ihrem Hype in den 2000er–Jahren hat sich die Mode stark verändert – und damit auch die Styling–Optionen. Jenna Ortega (23) trug kürzlich ein Paar Wedge–Heels zu einer beigen Kombination von Mugler, die High Fashion mit Business verband. Das wäre damals kaum denkbar gewesen. Jeans–Hotpants und Leggings gehörten stets zum Look. Heute zeigen sich die Schuhe deutlich vielseitiger: Sie ergänzen sowohl Streetwear–Styles als auch elegante Outfits.