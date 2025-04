Kein Bock auf Schauspielerei: «GNTM»-Kandidat muss die Koffer packen

Leni Klum erfüllt Eva «grössten Traum»

Nach dem turbulenten Ausflug in die Schauspielerei geht es für die Girls «um den Job, den alle von uns wollen», so Zoe (19): eine bundesweite Kampagne für das italienische Wäsche–Label «Intimissimi.» Im Casting laufen die Kandidatinnen u.a. vor Leni Klum (20), die gemeinsam mit ihrer Mutter den Look der vorherigen Kampagne prägte. Unter die letzten Fünf schaffen es Josy (19), Eva (26), Zoe, Dauer–Abräumerin Daniela (20) und Lisa (19). Am Ende setzt sich überraschend Eva durch. Die Berlinerin bricht auf der Stelle in Tränen aus: «Mein grösster Traum ist gerade in Erfüllung gegangen.»