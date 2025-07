«Kein böses Blut»: So denkt Pietro Lombardi über die neue «DSDS»-Jury

Pietro Lombardi ist «offen für andere Sachen»

Ganze viermal, 2019 und 2020 sowie 2023 und im vergangenen Jahr, sass Pietro Lombardi neben Dieter Bohlen in der Jury von «Deutschland sucht den Superstar». In seiner aktuellen Fragerunde erklärte der Ex–Mann von Sarah Engels (32) jetzt, dass er «offen für andere Sachen» im TV wäre. In der Vergangenheit hätte er schon parallel zu «DSDS» schon viele Anfragen für andere Formate erhalten und «da hab ich mich halt immer für ‹DSDS› entschieden».