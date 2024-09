Kein Deal für Diddy: Rapper will Unschuld vor Gericht beweisen

Erst am Freitag hatte in Florida eine weitere Frau Zivilklage gegen den Musiker wegen sexuellen Missbrauchs eingereicht. Es war die zweite in dieser Woche, nachdem am Dienstag eine Frau in New York ebenfalls schwere Vorwürfe gegen den Rapper und seinen Bodyguard vorgebracht hatte. Eine Kanzlei, die mehr als 50 Frauen und Männer vertreten soll, stellte zudem weitere Klagen in Aussicht.