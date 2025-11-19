Kein Essen für die Tonne: König Charles feiert zweijähriges Jubiläum

Im noblen Ambiente des Londoner Luxuskaufhauses Fortnum & Mason ging es an diesem Morgen um weit mehr als edle Tees und feine Delikatessen. König Charles (77) hatte führende Vertreter der britischen Lebensmittelindustrie zusammengerufen, um eine beeindruckende Erfolgsbilanz zu präsentieren: Zwei Jahre nach dem Start seines Coronation Food Projects zeigt sich, dass aus einer königlichen Vision ein handfestes Instrument im Kampf gegen Hunger und Verschwendung geworden ist.