«Kein gesunder Ort»: Angelina Jolie blickt kritisch auf Hollywood

Heute überlege sie, ihr Zuhause in Los Angeles zu verlassen. Denn dort fehle ihr «ein soziales Leben». Immer wenn sie ihr Haus verlasse, lauerten dort Paparazzi. Nach der Scheidung von Brad Pitt (59) im Jahr 2019 habe sie «die Möglichkeit verloren, so frei zu leben und zu reisen», merkt Jolie an. Künftig hoffe sie, mehr Zeit in ihrem Zuhause in Kambodscha zu verbringen: «Ich werde umziehen, wenn ich kann.»