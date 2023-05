«Kein grosser Fan»: Dieses Genre meidet Liam Neeson

Superheldenfilme sind auch nicht sein Genre

Auch mit Superheldenfilmen kann der Schauspieler nicht viel anfangen. Obwohl er 2005 in «Batman Begins» mitgespielt hatte. «Ich weiss, sie sind überall und ich bewundere sie, mit all ihrem Hollywood-Schnickschnack und so, aber es ist einfach nicht mein Genre,» so Neeson.