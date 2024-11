Kein Halloween-Kostüm: Demi Moore zeigt Nacktprothesen aus Horrorfilm

Moore selbst erzählte «Entertainment Weekly», dass sie durch ihr Mitwirken in dem Cannes–Beitrag ihre Begeisterung für die Schauspielerei zurückgewonnen habe. Vor ihrer Comeback–Rolle habe sie «eine Phase durchgemacht, in der ich mich gefragt habe, ob es das ist, was ich noch tun sollte». Bei seiner Premiere in Cannes erhielt «The Substance» rund 13 Minuten lang stehende Ovationen.