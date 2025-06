Kein Hausarrest für R. Kelly: Gericht lehnt Eilantrag ab

Am vergangenen Wochenende soll R. Kelly zwei Tage in einem Krankenhaus verbracht haben. Anwälte des Sängers behaupteten, er habe in der vergangenen Woche eine Überdosis eingenommen, die ihm vom Gefängnispersonal verabreicht worden war, wie unter anderem «USA Today» unter Berufung auf vorliegende Gerichtsunterlagen berichtete. In einem Statement von Kellys Anwalt vom 17. Juni ist von einem «Mordkomplott» gegen den Sänger die Rede.