«Kein kurzer Urlaubsflirt»: Amira Pocher spricht über Christian Düren

Die Moderatorin will schliesslich «kein Salz in die Wunde» ihres Noch–Gatten streuen. Sie fand die Schlagzeilen um «Vitamin C» schliesslich «auch nicht so geil». Das C steht für Cora Schumacher (47). Die Ex–Frau von Rennfahrer Ralf Schumacher (48) hatte bei «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» eine Affäre mit Oliver Pocher ausgeplaudert.