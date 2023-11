Kein Losglück? So könnte es noch mit EM-Tickets klappen

Die gibt es in der Tat und in gewisser Weise ist diese sogar praktischer. Denn die zweite Bewerbungsphase für Tickets findet nach der Auslosung der Spielpaarungen der einzelnen EM–Gruppen am 2. Dezember statt. Soll heissen: «Zu diesem Zeitpunkt wird es auch möglich sein, Spiele der qualifizierten Mannschaften auszuwählen», wie auf der offiziellen Homepage der Uefa Euro 2024 zu lesen steht. Dann steht folglich fest, in welchem Stadion und an welchem Tag die Spitzenteams neben Deutschland im Einsatz sein werden. Auch die deutschen Gruppengegner werden dann bekannt sein.