Kein neues Angebot: Netflix zieht sich aus Warner-Bros-Deal zurück

Monatelang tobte in Hollywood einer der spektakulärsten Übernahmekämpfe der jüngeren Mediengeschichte. Jetzt ist er vorbei – und Netflix geht (fast) mit leeren Händen nach Hause. Am Mittwoch erklärten die Co–Chefs Ted Sarandos und Greg Peters, dass der Streamingdienst sein Angebot für Warner Bros. Discovery nicht erhöhen werde. Der Grund: Paramount hatte zuvor eine Offerte vorgelegt, die der WBD–Vorstand als überlegen einstufte, wie «Deadline» berichtet.