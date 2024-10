Kein Olympia-Besuch: Prinz William verzichtete aus Rücksicht auf Kate

Prinz William besuchte dreimal die Fussball–EM

Nicht relevant waren diese Sorgen offenbar bei der Fussball–Europameisterschaft im Juni und Juli in Deutschland. Im Rahmen der EM tauchte Prinz William dreimal auf unterschiedlichen Tribünen auf. Am 20. Juni feuerte er die Three Lions beim Vorrundenspiel gegen Dänemark live an. Auch das Viertelfinalspiel am 6. Juli gegen die Schweiz liess er sich nicht entgehen. Zu guter Letzt war er auch beim Finalspiel gegen Spanien am 14. Juli im Stadion dabei.