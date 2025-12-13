Kein Patchwork: Cathy Hummels feiert Weihnachten mit Sohn in Miami

Während sie 2021 noch gemeinsam feierten, verbrachte die Influencerin auch 2022 und 2023 bereits mit ihrem Sohn in der Sonne, nämlich in Dubai und Abu Dhabi. Im vergangenen Jahr blieb sie daheim, wohl inklusive Patchwork–Fest. «Bei uns in der Familie ist alles bunt gemischt. Wir werden alle zusammen irgendwie feiern», gab sie damals im RTL–Interview preis. «In erster Linie feiere ich mit meinem Sohn. Und alles andere kommt danach.»