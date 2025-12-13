Kein Patchwork: Cathy Hummels feiert Weihnachten mit Sohn in Miami

Schnee und Glühwein? Nicht für Cathy Hummels (37). Die Moderatorin hat sich in diesem Jahr wieder für eine ungewöhnliche Variante des Weihnachtsfestes entschieden. Statt in ihrer Heimat München zu feiern, packt sie die Koffer und fliegt mit ihrem siebenjährigen Sohn Ludwig nach Miami.
Bei ihrem «Cathy's Charity Christmas»–Event in München plauderte die Influencerin gegenüber RTL über ihre Feiertagspläne. Auf die Frage, mit welchem Mann sie das Fest verbringen werde, antwortete sie: «Dieses Jahr gehört mein Herz wie immer meinem Sohn. Aber nicht in München, sondern auch in einer Stadt mit M.»
Kein gemeinsames Fest mit Ex–Mann Mats
Damit steht fest: Ein Patchwork–Weihnachten mit Ludwigs Vater Mats Hummels (36) wird es 2025 nicht geben. Der Fussballstar verbringt die Feiertage demnach seinerseits mit seiner neuen Freundin, dem Model Nicola Cavanis (26). Die beiden sollen ebenfalls in den Urlaub fahren.
«Weihnachten ist für mich auch immer was mit Familie und ich habe noch keinen neuen Partner und deshalb hätten wir uns immer nur irgendwo draufgesetzt», begründete Cathy Hummels ihr Weihnachtsfest unter Palmen. Sie habe zwar die Hoffnung, irgendwann wieder mit einem Partner zu feiern – «aber nicht mit irgendeinem, sondern dem Richtigen», betonte sie.
Immer wieder sonnige Weihnachten
Cathy und Mats Hummels waren seit 2007 ein Paar, 2015 heirateten sie. 2022 bestätigten sie ihre zurückliegende Trennung offiziell, da war Sohn Ludwig gerade vier Jahre alt.
Während sie 2021 noch gemeinsam feierten, verbrachte die Influencerin auch 2022 und 2023 bereits mit ihrem Sohn in der Sonne, nämlich in Dubai und Abu Dhabi. Im vergangenen Jahr blieb sie daheim, wohl inklusive Patchwork–Fest. «Bei uns in der Familie ist alles bunt gemischt. Wir werden alle zusammen irgendwie feiern», gab sie damals im RTL–Interview preis. «In erster Linie feiere ich mit meinem Sohn. Und alles andere kommt danach.»