«Kein ruhiger Zustand»: Prinz William gibt Einblick in Gefühlslage

Erstmals seit drei Jahren besuchten William und Kate wieder zusammen die glamouröse Preisverleihung. Die Prinzessin strahlte in einer bodenlange Robe in Altrosa und Flieder aus dem Hause Gucci, die sie bereits 2019 zu einer Veranstaltung getragen hatte. An ihrer Seite ergänzte Prinz William den eleganten Look in einem weinroten Samt–Sakko mit klassischer schwarzer Fliege. Der Auftritt war bis zuletzt ungewiss. Die königliche Familie steht unter massivem Druck, nachdem Andrew Mountbatten–Windsor wegen des Verdachts auf Fehlverhalten im öffentlichen Amt festgenommen wurde. Dem 66–Jährigen, dem bereits 2025 seine Titel entzogen wurden, droht im Falle einer Verurteilung zur Höchststrafe sogar lebenslange Haft.