Kein Sex mehr mit Männern: Das steckt hinter dem «4B-Movement»

Setzt sich die Bewegung durch?

In der breiten Masse wird sich das «4B–Movement» aber wohl nicht durchsetzen. Laut Ju Hui Judy Han, Professorin für Geschlechterstudien an der University of California in Los Angeles, übersieht die Bewegung zum einen die Tatsache, dass auch viele Frauen für Trump gestimmt haben. Eine weitere Frau bemängelt gegenüber «CNN»: «Der Online–Diskurs dreht sich darum, nicht mit Männern zu schlafen und auszugehen, natürlich um sich selbst zu schützen, aber ich denke, dass Misogynie und das Patriarchat viel tiefer gehen. Vieles davon ist in der Art und Weise verwurzelt, wie Männer in der Gesellschaft erzogen wurden.»