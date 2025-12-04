Kein Tod bewegte die Deutschen 2025 mehr als der von Laura Dahlmeier

Viele grosse Persönlichkeiten sind 2025 gestorben, aber der Tod der ehemaligen Biathletin Laura Dahlmeier (1993–2025) scheint die Deutschen besonders bewegt zu haben. Das zeigen Zahlen im Jahresrückblick 2025 von Google.
Im Rahmen seines Rückblicks hat der Suchmaschinenanbieter eine Liste mit Abschieden von berühmten Persönlichkeiten veröffentlicht, zu denen das Suchinteresse im Vergleich zum Vorjahr am stärksten gestiegen ist. Vor allem Menschen aus der Entertainment–Branche und dem Sport sind darauf zu finden – nachstehend in absteigender Reihenfolge.
Unglück im Hochgebirge beschäftigt die Deutschen
Laura Dahlmeier war im Sommer am Laila Peak im pakistanischen Karakorum–Gebirge bei einem Bergunfall von einem Gesteinsbrocken am Kopf getroffen worden und im Alter von nur 31 Jahren gestorben. Die Sportlerin hatte vor ihrem Tod verfügt, dass ihr Leichnam in den Bergen bleiben solle, falls ihr dort etwas zustossen sollte und die Bergung zu gefährlich sei.
Für Betroffenheit unabhängig des politischen Lagers, aber auch für eine weitere Spaltung in den USA hat das tödliche Attentat auf den rechtskonservativen Aktivisten Charlie Kirk (1993–2025) gesorgt. Der Mitgründer der rechtspopulistischen Organisation «Turning Point USA» wurde im September auf offener Bühne erschossen. Diese Art «verabscheuungswürdiger Gewalt hat keinen Platz in unserer Demokratie», äusserte sich etwa Ex–Präsident Barack Obama (64).
Der Rapper Xatar (1981–2025) war im Mai im Alter von 43 Jahren überraschend gestorben. Er war tot in seiner Wohnung aufgefunden worden. Hunderte Menschen nahmen bei seiner Beisetzung in Bonn Abschied, darunter laut Medienberichten auch viele Rapperinnen und Rapper wie SSIO, Schwesta Ewa, Massiv, Shirin David und Gzuz. Auch Emilio Sakraya soll dabei gewesen sein. Der Schauspieler hatte in Fatih Akins Film «Rheingold» den Rapper verkörpert.
Um eine internationale Musiklegende trauerten im Juli auch deutsche Internetnutzerinnen und –nutzer. Die Metal–Ikone Ozzy Osbourne (1948–2025) war an den Folgen eines Herzinfarkts gestorben. Tausende Fans säumten die Strassen seiner englischen Heimatstadt Birmingham, um dem «Prince of Darkness» die letzte Ehre zu erweisen. Viele in der Menge zeigten stolz ihre Ozzy–Tattoos oder hielten handgemalte Banner hoch.
Wenige Monate zuvor, am Morgen des Ostermontags, war Papst Franziskus (1936–2025) im Alter von 88 Jahren verstorben. Millionen gläubige Menschen hatten in den vorangegangenen Wochen für die Gesundheit des Oberhaupts der römisch–katholischen Kirche gebetet.
Tragische Unfälle und mysteriöse Tode
Die Fussballwelt wurde Anfang Juli vom tragischen Unfalltod des portugiesischen Profis Diogo Jota (1995–2025) erschüttert. Der Sportler war im Alter von nur 28 Jahren mit seinem jüngeren Bruder André Silva bei einem Autounfall in Spanien ums Leben gekommen. Erst wenige Tage zuvor hatte Jota seine Verlobte Rute Cardoso geheiratet. Der FC Liverpool gab bekannt, dass die Rückennummer 20 zu Ehren Jotas nicht mehr vergeben wird.
Ebenso im Juli ist der österreichische Extremsportler Felix Baumgartner (1969–2025) im Alter von 56 Jahren bei einem Paragliding–Unfall ums Leben gekommen. Baumgartner, der vor allem durch einen aufsehenerregenden Stratosphärensprung weltberühmt wurde, hatte die Kontrolle über den Gleitschirm verloren.
Im Februar 2025 waren die Leichen des einstigen Hollywoodstars Gene Hackman (1930–2025) und seiner Ehefrau Betsy Arakawa (1959–2025) gefunden worden. Aufgrund nicht genau geklärter Todesumstände wurde die Polizei aktiv. Die Konzertpianistin starb laut Gerichtsmedizin infolge einer Infektion mit dem Hantavirus, Hackman an den Folgen einer Herzkrankheit. Der Schauspieler habe zudem Anzeichen einer fortgeschrittenen Alzheimer–Erkrankung aufgewiesen.
Ebenfalls Ende Februar wurde bekannt, dass Michelle Trachtenberg (1985–2025) mit nur 39 Jahren gestorben ist. Medienberichten zufolge starb die Schauspielerin an Komplikationen in Zusammenhang mit Diabetes. Bekannt wurde sie vor allem durch die Serie «Buffy – Im Bann der Dämonen».
Die Wrestling–Legende Hulk Hogan (1953–2025) ist im Juli im Alter von 71 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben. Hogan kam schon in den 70er–Jahren zum professionellen Wrestling und gilt als einer der Wegbereiter für die Popularität des Sports sowie als einer seiner grössten Stars.
Der Jahresrückblick von Google ermittelt die Suchtrends des Jahres und bildet in unterschiedlichen Kategorien jeweils einen besonders starken Anstieg beim Suchinteresse während eines bestimmten Zeitraums im Vergleich zum Vorjahr ab.