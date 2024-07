Kein Wimbledon, keine EM: Fans fordern «Gerechtigkeit» für Prinz Louis

Royal–Fans fordern «Gerechtigkeit für Prinz Louis»

Durch sein freches und witziges Auftreten bei verschiedenen royalen Veranstaltungen hat sich der sechsjährige Louis in den vergangenen Jahren zum echten Fan–Liebling gemausert. Fehlt er bei einem Event, dann fällt das auf. So natürlich auch, wenn seine beiden älteren Geschwister zu zwei der grössten Sportveranstaltungen des Jahres dürfen. Royal–Fans fordern nun scherzhaft «Gerechtigkeit für Prinz Louis». Eine Nutzerin merkte an, dass er bereits beim Taylor–Swift–Konzert in London fehlte, während seine Geschwister mit Papa William dabei waren.