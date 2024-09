Kein Zucker: So hält sich Halle Berry fit und jung

Das Alter spiele ihrer Meinung nach keine Rolle. Es sei nur eine Zahl, «die sie uns bei der Geburt aufdrücken». Frauen werden öfter über ihr Alter definiert, was sich negativ auf sie auswirke. «Es kann uns vorgaukeln, was wir zu tun haben. Wir müssen dem entgegentreten und sagen: ‹Nein, ich werde tun, was ich tun kann, solange ich mich dabei gut fühle!›», führte Berry aus. «Und das wird sein, was immer ich will. Ich darf das definieren», bekräftigte die Schauspielerin.