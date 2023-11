Keine Anklage gegen 50 Cent nach Mikrofon-Wurf

Ein Konzertbesucher sagte dem «People»–Magazin unmittelbar nach dem Vorfall: «Das ist ein unglücklicher Einzelfall, bei dem sich jemand in einem Bereich aufhielt, in dem er sich nicht hätte aufhalten dürfen.» Der Anwalt von 50 Cent sagte kurze Zeit später in einem Statement, dass es sich definitiv um keine Absicht gehandelt habe. Sein Mandant würde niemals jemanden absichtlich mit einem Mikrofon schlagen oder bewerfen: «Jemand, der etwas anderes behauptet, hat nicht alle Fakten und ist falsch informiert.»