Keine Anklage gegen Ex Marilyn Manson: Das sagt Evan Rachel Wood

«Wir wussten immer, dass die Verjährungsfrist ein Hindernis darstellen würde, weshalb wir den Phoenix Act geschaffen haben, damit andere Opfer dieses Ergebnis nicht erleben müssen», heisst es darin laut «People». Wood hatte 2019 dazu beigetragen, dass in Kalifornien der sogenannte Phoenix Act verabschiedet wird, der die Verjährungsfrist von häuslicher Gewalt von drei auf fünf Jahre verlängerte. «Leider kann der Phoenix Act in Fällen, die vor seiner Verabschiedung aufgetreten sind, nicht helfen, aber ich hoffe, dass dies ein Licht darauf wirft, warum es so wichtig ist, sich für bessere Gesetze einzusetzen.»