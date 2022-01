Keine Dschungelcamp-Teilnahme: Lucas Cordalis meldet sich zu Wort

Jetzt ist es offiziell: Lucas Cordalis (54) wird auch nach überstandener Corona-Infektion nicht ins Dschungelcamp einziehen. Das verkündeten die «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!»-Moderatoren Daniel Hartwich (43) und Sonja Zietlow (53) am Sonntagabend in der Show. Cordalis hat sich in einer Videobotschaft bei RTL nun erstmals zu seinem Dschungel-Aus geäussert. «Ich bin natürlich sehr, sehr traurig», erklärt der Sohn von Schlagersänger Costa Cordalis (1944-2019), der 2004 die erste Dschungelkrone holte.