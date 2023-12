«Keine ernste Ursache»: Gundula Gause meldet sich nach Schwächeanfall

Konkret zitiert wird auch aus einer Mail, die Gause noch in der Nacht um 1:01 Uhr an ihre Kolleginnen und Kollegen im ZDF schickte. «Entwarnung. Bin wieder zu Hause. Ernsteres kann ausgeschlossen werden», liess sie alle wissen. Zuvor war sie in einem Krankenhaus durchgecheckt worden. Über die Diagnose teilte die gebürtige Berlinerin mit: «Es war wohl ein orthostatischer Kollaps.» Weiter erklärte sie ihrem Team den Grund für ihren Schwächeanfall so: «Übelkeit, Kopfschmerzen, Schwindel – zu wenig gegessen, zu wenig getrunken ... und ich dachte, ich schaffe es.»