Keine Eskapaden mehr? Ernst August von Hannover feiert 70. Geburtstag

Unvergessen ist der Expo–Vorfall

Am meisten in Erinnerung vieler Menschen geblieben ist der Prinz wohl mit einem Vorfall am Rande der Expo 2000 in Hannover. Die «Bild»–Zeitung berichtete damals, Prinz Ernst August von Hannover habe bei einem Besuch der EXPO gegen den türkischen Pavillon uriniert und taufte ihn «Pinkelprinz». Daraufhin wehrte er sich mit einer ganzseitigen Anzeige in der «FAZ». Er gab zwar zu, «dass ich mich während meines Besuches auf der Expo 2000 in Hannover erleichtert habe, aber weder gegen eine Wand des türkischen Pavillons noch auf den Grund und Boden des türkischen Staates».