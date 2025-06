Keine «Flamme»: Erster Abbruch bei «Bauer sucht Frau International»

Regenzeit in Namibia in Folge drei der siebten Staffel von «Bauer sucht Frau International» (Montag um 20:15 Uhr bei RTL, auch bei RTL+). Anstatt in die Hofwoche bei ihrem Björn (30) starten zu können, hängen Sarah (27) und Lea (21) durch. Das Gespräch ist «schwergängig», stellt Björn fest. Was vielleicht auch daran liegt, dass er die Namen seiner Hofdamen durcheinander bringt. Als es um das Thema Kinder geht, kommt der Dialog fast völlig zum Erliegen. Sarah will unbedingt Nachwuchs, Björn nicht. Noch nicht zumindest.