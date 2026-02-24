Keine Freigrenze mehr: Darum werden China-Importe bald teurer

Wer mehrere verschiedene Produkte in einer Bestellung kauft, muss zudem damit rechnen, dass sich die Zusatzkosten summieren, denn die Drei–Euro–Pauschale entfällt nicht pro Sendung, sondern je Warentyp. Als Beispiel nennt die EU eine Paketsendung mit zwei Blusen, einer aus Seide und einer aus Wolle, die aufgrund ihres Materials in unterschiedliche Tarifgruppen fallen und damit einzeln zu verzollen sind. Damit verliert der spontane Kauf von Kleinteilen aus China einen Teil seines bisherigen Preisvorteils.